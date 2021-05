Timothy Ormezzano

Buffon lascia la Juve a fine stagione, ovvero tra undici giorni. È questa la notizia principale della vigilia del match di questa sera (ore 20.45, arbitra Giacomelli) in casa del Sassuolo. Non è un altro arrivederci, come quello del 2018, quando si concesse una scappatella al Psg, ma un vero addio. «Si chiude in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve», dice a Bein Sports il numero uno dei numeri uno, che giocherà questa sera al Mapei Stadium e quindi la finale di Coppa Italia del 19 maggio nello stesso impianto contro l'Atalanta. «Smetto di giocare o prendo in considerazione un'esperienza diversa - aggiunge il portiere di 43 anni, che strizza l'occhio ai club esteri -. Penso di aver dato tutto per la Juventus. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che tolga il disturbo».

SuperGigi, recordman di presenze in serie A (656 tra Parma e Juve), parla di un suo ciclo finito. Ma è al capolinea anche quello dei bianconeri nove volte campioni d'Italia consecutivamente. L'aria di fine impero non deve però giustificare una resa: «Non voglio vedere rassegnazione, né sul volto dei giocatori né nell'ambiente. Voglio una prova d'orgoglio collettiva. Siamo incazzati, nelle ultime tre giornate dobbiamo dare tutto», ha ammonito un Pirlo che ha ricordato Conte chiedendo ai suoi «di scendere in campo col sangue negli occhi e la bava alla bocca». Il tecnico bresciano ha smentito una presunta lite tra Paratici e Nedved in merito al destino dello stesso tecnico («non parlo di gossip o cose inventate»), ha chiesto gli straordinari a Cristiano Ronaldo («ha giocato tante partite, ma quella contro il Sassuolo è una sfida delicata») e ha tenuto i suoi sul pezzo: «Nel calcio può succedere di tutto, ne ho viste di tutti i colori, siamo a un solo punto dalla Champions. Giochiamocela fino alla fine. Voglio positività». Amen.

