Timothy Ormezzano Aumenta il pressing dei top club internazionali su Chiesa.

Aumenta il pressing dei top club internazionali su Chiesa. L'Europeo ha esaltato e consacrato il talento dello juventino, inserito dalla Uefa nella top 11 finale al fianco di Lukaku e Sterling. Chiesa al centro del villaggio e del mercato. Prima si è fatto sotto il Bayern Monaco, poi il Chelsea. La Juventus però non ha intenzione di privarsi di uno dei punti di forza della squadra che ieri si è radunata alla Continassa. Non bastava la proposta dei bavaresi da 80 milioni, rispedita al mittente dal club bianconero. Chiesa è inseguito anche dal Chelsea che, a detta della Bild, offrirebbe addirittura 100 milioni. Viste le difficoltà nella trattativa per strappare Haaland al Borussia Dortmund, i Blues vorrebbero regalarsi l'azzurro. Che ha stregato tutti con due gol decisivi a Euro 2020, ma anche strappi, dribbling e il solito carico di grinta. Sono un fan di Chiesa, è un giocatore fantastico ma anche molto costoso, ha detto nei giorni scorsi Nagelsmann, neoallenatore del Bayern. La Juve però sembra irremovibile: Chiesa è uno dei pochi incedibili della squadra di Allegri. Nonostante le difficoltà economiche dei bianconeri, il numero 22 non lascerà Torino in questa sessione di mercato.

Stesso destino per Cristiano Ronaldo, a meno di clamorosi colpi di scena. Arriva, arriva, ha assicurato ieri Nedved a un tifoso che chiedeva notizie di CR7. Poi, ai microfoni di Dazn: Non abbiamo ricevuto nessun riscontro in merito alla voglia di Ronaldo di andare via. Il suo rientro a Torino è previsto per il 25 luglio. E ancora, in merito alla mancata festa-scudetto di un anno fa con Sarri: Si festeggiò poco perché ci sentivamo scarichi ha aggiunto Nedved -, mentre quest'anno abbiamo celebrato il quarto posto perché è arrivato dopo tante sofferenze.

È intanto cominciato l'Allegri 2. Ieri il tecnico è stato osannato da una sessantina di tifosi appostati fuori dal J Medical. Max è tornato bello carico da una piccola vacanza di due anni, ha scherzato Nedved. Applausometro alle stelle per Dybala, che ha ricambiato l'affetto concedendo selfie e autografi ai fan.

Il campionato della Juve comincerà in casa dell'Udinese e terminerà a Firenze. Alla terza e quarta giornata arrivano i botti: trasferta a Napoli e Milan allo Stadium. All'ottava Juve-Roma, alla nona il derby d'Italia in casa dell'Inter, poi attesa a Torino alla 31a giornata. Il girone di ritorno, il 6 gennaio, si aprirà invece con Juve-Napoli.

