Aspettando Dybala, la Juventus spera di ritrovare il miglior Kulusevski. In attesa della vitamina D, tocca sfamarsi con la razione K (ricordate quella della Nato). L'attacco è sempre in emergenza piena.

L'argentino è reduce da un consulto al ginocchio dall'esperto professor Cugat a Barcellona. Non si parla di operazione, almeno per adesso. Proseguono le terapie, con la speranza di riavere la Joya il 9 marzo contro il Porto. Ma domani in casa del Verona, dove la Juve ha subìto 11 sconfitte in 29 partite, mancherà anche Morata, ancora debilitato dai postumi del citomegalovirus. E allora vicino a Cristiano Ronaldo ci sarà di nuovo Kulusevski, chiamato a bissare il gol segnato all'andata contro gli scaligeri. Era il suo secondo centro nelle prime cinque partite stagionali, ma nelle successive venticinque sono arrivate solo tre reti, di cui due in Coppa Italia e una in campionato ormai più di due mesi fa.

Il rendimento di DK44 è ulteriormente calato da quando lo svedese, per l'emergenza in attacco, è stato adattato al ruolo di seconda punta. Un mestiere che sta faticando ad assimilare. «Devo migliorare in tutto - ha detto recentemente -. Penso al destro, è più facile giocare con due piedi, ma anche a crescere livello fisico». Pirlo alterna la carota al bastone: «Giocare al Parma è diverso dal giocare alla Juve. Col Parma lui agiva in ripartenza, aveva più spazi. Dejan non sta giocando nel suo ruolo, sta facendo bene ma può dare molto di più».

Il cartellino di Kulusevski è costato 44 milioni bonus compresi nel gennaio 2020. La Juve in quello stesso periodo ci aveva provato con Haaland, andato per un solo milione in più al Borussia Dortmund. Oggi, vedendo i numeri stagionali del fenomeno norvegese (27 gol in 25 partite), i bianconeri hanno diritto di rimpiangere il mancato acquisto di Haaland. Che però, nel 2022, potrà lasciare Dortmund a fronte del pagamento della clausola da 75 milioni.

Una cifra comunque molto considerevole per un club che sta pagando a caro prezzo la crisi economica dovuta al Covid. Ieri è stata approvata dal CdA bianconero la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2020.

L'esercizio, fortemente condizionato dagli effetti della pandemia, è stato chiuso con una considerevole perdita di 113,7 milioni (nel 2019/20 era di 50,3 milioni), sostanzialmente imputabile a minori ricavi per 63 milioni.

