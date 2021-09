Timothy Ormezzano

Apre Morata, chiude Rebic. Juve-Milan finisce con un 1-1 che, incredibile ma vero, relega i bianconeri al penultimo posto in classifica. A -8 dalle milanesi e potenzialmente a -10 dal Napoli (se stasera sbanca Udine).

La Juve parte forte, ma alla lunga si perde. E come al solito paga carissimo il primo errore. Le statistiche sono impietose: 7 punti scialacquati in 4 giornate da posizione di vantaggio e porta violata per la 18esima partita consecutiva. Erano 60 anni che la Signora non vinceva nemmeno una delle prime quattro giornate. «La Juve è stata migliore di noi nei primi 20 minuti, poi abbiamo provato a vincerla analizza Pioli -. Rebic ha tantissima qualità e intensità. E noi abbiamo sempre più consapevolezza e coraggio».

Allegri mastica amarissimo: «Sono abbastanza arrabbiato. Dobbiamo essere più cattivi e attenti. Se lasciamo per strada questi punti difficilmente vinceremo il campionato». Dopo 4 minuti la Juve sfonda con un contropiede di Morata, innescato da Dybala.

Lo spagnolo, già in gol a Napoli e Malmoe, festeggia la sua 50ª rete in bianconero. Il Milan gioca sotto ritmo. La Juve attende e riparte, in stile-Allegri. Al 35' Pioli perde anche Kjaer, sostituito da un arrembante Kalulu, come se non bastassero i ko di Ibra, Giroud e Calabria. La voglia di riscatto dei bianconeri è tutta in due recuperi di Dybala, arretrando in difesa come un Mandzukic d'antan.

Nella ripresa la partita si innervosisce e cambia. Le sostituzioni (Chiesa e Kean per Cuadrado e Morata) disorientano la Signora. «Ho sbagliato i cambi - ammetterà Allegri -, dovevo mettere giocatori più difensivi».

Il pareggio al 76', quando Rebic incorna in terzo tempo un corner di Tonali bruciando l'ex Locatelli. Allegri chiede (inutilmente) ai suoi di passare al 4-3-3. Rebic e poco dopo Kalulu sfiorano il colpaccio, evitato da Szczesny. «Siamo stati bravi a reagire, alla fine potevamo anche vincere», dirà Romagnoli. Con il sipario calano anche le chance di una rimonta-scudetto bianconera: nel 2015-16, quando Allegri risalì la china dopo un avvio-choc, la concorrenza era meno folta e agguerrita.

