Timothy Ormezzano

Andrea Agnelli resta al centro della bufera, dopo il mancato golpe al calcio internazionale con flop della Superlega. Smentite le sue dimissioni da presidente della Juventus. C'è unità di intenti con Exor, ma potrebbero comunque aprirsi nuovi scenari. Nel toto-nome per un'eventuale successione spicca Alessandro Nasi, cugino di Elkann e Agnelli. Il clima è teso anche se c'è chi prova a sdrammatizzare. Agnelli è stato inseguito dalla troupe di Striscia la Notizia, che voleva omaggiarlo di un Tapiro d'Oro formato gigante parcheggiato fuori dalla Continassa.

Come se non bastasse, ieri il titolo in borsa è crollato del 13,7% e le indagini sull'esame farsa di Suarez si è chiusa con l'avvocata della Juve, Maria Turco, definita come «concorrente morale e istigatrice» dell'intera vicenda.

Buone notizie almeno dallo Stadium, dove la Juve stende in rimonta 3-1 il Parma nella serata dei gol che non ti aspetti. Primo centro stagionale di Brugman, con una gran punizione e la complicità di Cristiano Ronaldo, che si abbassa in barriera e in generale ostenta il solito atteggiamento tra l'indisposto e l'indisponente. «Cristiano aveva già sbagliato con il Porto? Sono cose che capitano, anche se non dovrebbero la difesa d'ufficio di Pirlo -. Quanto a Dybala, stasera ha fatto una grande partita». Prima doppietta in carriera di Alex Sandro, che a cavallo dei due tempi si fa perdonare l'autogol di Bergamo: «Abbiamo rialzato la testa dirà il brasiliano -. La Superlega? Noi abbiamo pensato solo alla partita».

Prima gioia stagionale anche per De Ligt, che al 69' cala il tris di testa. Tre gol e tre assist dei difensori e tre punti peri bianconeri, che salgono al terzo posto a -1 dal Milan in attesa di Roma-Atalanta. Pirlo può tornare a respirare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

