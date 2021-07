Timothy Ormezzano

Andrea Agnelli presenta la Juve che verrà. Dalla nuova dirigenza con l'ad Arrivabene e il ds Cherubini (la migliore squadra per affrontare sfide importanti dentro e fuori dal campo) alla ricapitalizzazione fino a 400 milioni per sostenere la crescita della società: l'obiettivo è tornare ai risultati del ciclo 2013-19, con fatturati in crescita e successi sportivi. Il presidente bianconero interviene quindi sul caso-Superlega: Non temiamo le minacce, c'è la volontà di dialogare con l'Uefa. Ceferin rimane il padrino di mia figlia, continuo a stimarlo, il tempo aggiusterà le incomprensioni. Infine, in merito alle voci su un possibile rinnovo del contratto di Ronaldo: Stiamo completando il pool delle banche che ci seguiranno aggiunge Agnelli -, poi valuteremo i rischi legati all'attività. Il futuro juventino di CR7 non è scontato. Cherubini assicura di non aver ricevuto nessun segnale su un possibile trasferimento. Del domani però non c'è certezza: Non ho la sfera di cristallo per dire cosa accadrà in futuro, oggi la situazione è questa e siamo contenti che Cristiano sia al centro della squadra. L'unica certezza è che il mercato non sarà pirotecnico. La Juve proverà a regalarsi Locatelli, anche se l'Arsenal è in vantaggio: Potremmo non fare niente sul mercato conclude Cherubini -. La rosa è competitiva, lo pensa anche l'allenatore. Il nuovo acquisto è soprattutto lui, Allegri.

