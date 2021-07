Timothy Ormezzano

Alzala, capitano. Anzi, forse bisognerebbe parlare al plurale: capitani. Sono Chiellini e Bonucci - con Donnarumma - i giocatori simbolo dell'Europeo vinto dall'Italia. I due juventini festeggiano il loro primo attesissimo trionfo internazionale. Hanno dormito con lei, la coppa, prima di portarla al Quirinale da Mattarella. Insuperabili: nelle 16 partite con Giorgio e Leo titolari, l'Italia di Mancini non ha mai perso. La Juve si gode la coppia difensiva più forte d'Europa, i ministri della difesa bianconera e azzurra. E pazienza se hanno 70 anni in due. Gli eroi son tutti giovani e belli, canta Guccini. «Io e Leo siamo diversissimi, ma ci vogliamo bene e cerchiamo di sfruttare al meglio le nostre qualità», dice Chiellini a caldo. «Ora siamo leggende», aggiunge Bonucci, autore del gol del pareggio contro l'Inghilterra poi superata ai rigori grazie anche a un suo penalty (dopo quello segnato in semifinale alla Spagna). Una prodezza che porta a 12 le reti all'Europeo della Juve, il club più prolifico della rassegna continentale (seguito da City e Inter a quota 8) grazie anche ai 5 centri del capocannoniere Cristiano Ronaldo: Grazie a chi mi ha aiutato a raggiungere un altro traguardo storico!. Se il baby De Ligt è uscito a pezzi dall'Europeo, i terribili vecchietti Chiellini e Bonucci sembrano ringiovaniti di dieci anni. E per l'eterno Giorgio è pronto il rinnovo fino al 2022, con opzione per un'altra stagione. Anche se il suo procuratore, Davide Lippi, non esclude una fuga all'estero comunque poco probabile: «Sarebbe una follia immaginare Chiellini lontano dal campo, in Italia o in un altro paese. Sceglieremo la migliore opportunità con grande serenità». Altra notte magica anche per Bernardeschi, di nuovo glaciale dal dischetto. Poco ma sicuro: l'azzurro gli dona molto di più del bianconero. Le sue parole dopo il trionfo di Wembley, le sue lacrime, hanno aperto il cuore a tutti: Ho sofferto tanto, non è stata una stagione semplice. Ringrazio chi ha creduto in me, ha detto Bernardeschi, che oggi sposerà a Carrara la sua compagna Veronica Ciardi. L'ex viola con il contratto in scadenza nel 2022 interesserebbe alla Roma di Mourinho, ma spera di avere un'altra chance alla Juve.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA