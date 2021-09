Timothy Ormezzano

Allegri fa dietrofront e decide di dare largo ai giovani nel fondamentale match di oggi (ore 18,30) in casa dello Spezia. «Ci saranno delle novità, a partire da De Ligt e Chiesa».

A. Poi, a proposito dell'azzurro: «Chiesa ha qualità straordinarie nel tirare e puntare, ma deve crescere nello smarcamento e nella gestione altrimenti dopo un'ora di gioco è da buttare via: deve arrivare a 95 minuti». Il tecnico torna quindi sulle sue grida al triplice fischio di Juve-Milan, ovvero sulla frase «e poi vogliono giocare nella Juve...A rivolta proprio ai giocatori più giovani: «Uno sfogo posso averlo anch'io, non sono fatto di ferro. Chi entra dalla panchina deve essere determinato, non possiamo giocare le partite in dieci. Esigo rispetto e senso di responsabilità». E ancora, sempre in merito alla meglio gioventù bianconera tartassata dal Conte Max: «Io non martello nessuno, ma non parliamo di squadra giovane: i giovani hanno 18 anni, non 24 anni».

Out Chiellini (quasi sfebbrato), sarà turnover con il probabile impiego tra gli altri di Rugani e Bernardeschi. In attacco probabile chance dall'inizio per Kean, favorito su Morata per fare tandem con Dybala.

La Juve terz'ultima è condannata a vincere, per non dover rivedere già a settembre i suoi obiettivi. E per non eguagliare un primato negativo che risale al 1956. «Era 60 anni che non partivamo così male sottolinea Allegri -. Ora non ha senso parlare di obiettivi a lunga scadenza: guardando la classifica, arriva uno scontro salvezza con lo Spezia. Serve una vittoria, poi le cose si vedranno in modo diverso».

Intanto sono stati individuati e nelle prossime ore verranno identificati i due tifosi bianconeri che in un video diventato subito virale hanno rivolto una lunga serie di beceri insulti razzisti al portiere rossonero Maignan, nel prepartita di Juve-Milan. In arrivo duri provvedimenti disciplinari. Giusto, giustissimo così.

