Timothy Ormezzano

Allegri, a caldo, ci aveva visto giustissimo: Dybala e Morata sono fuori uso. La Juventus avrà dunque l'attacco titolare cancellato sia nella sfida di Champions in programma domani (ore 21) all'Allianz Stadium contro il Chelsea che nel derby di sabato (ore 18) allo stadio Grande Torino.

Poteva andare peggio, perché i due attaccanti, a detta del club bianconero, possono rientrare dopo la sosta per le Nazionali. Del resto, il ko di Dybala è meno grave del previsto: nessuna lesione, gli esami hanno rilevato solo un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

La Joya può dunque rispondere presente per l'impegnativo trittico contro Roma, Zenit e Inter. È andata un po' peggio a Morata, bloccato da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Allegri si accontenterebbe di riavere lo spagnolo per la trasferta a San Pietroburgo. La Juve, in emergenza contro il Chelsea, si affiderà soprattutto a Chiesa, alla sua voglia, ai suoi strappi, alla sua classe.

Federico è chiamato più che mai a caricarsi la squadra sulle spalle contro i campioni d'Europa del Chelsea. Si va verso la conferma del 4-4-2 con l'ex viola e Kean inedita coppia d'attacco, sugli esterni Cuadrado e uno tra McKennie o Bernardeschi e di scorta Kulusevski. «Chiesa può giocare anche davanti, se ha una punta accanto», il recente endorsement di Max Allegri.

In alternativa, 4-3-3 con Cuadrado e Chiesa ai fianchi del centravanti Kean.

Di fatto, sarà una Juve molto meno straniera del solito, con cinque o sei italiani nell'undici titolare. Alla lista vanno infatti aggiunti Bonucci e Chiellini, che avranno il compito di disinnescare Lukaku come hanno già fatto in diverse occasioni. A colorare di azzurro il centrocampo ci sarà infine Locatelli, reduce da un'ottima prova contro la Sampdoria sublimata da un gol e un assist.

Intanto nella lettera annuale agli azionisti il presidente Andrea Agnelli attacca «le grandi istituzioni del calcio», colpevoli di non essere più «terze parti indipendenti». La pandemia ha dato «un colpo durissimo», ma «il sostegno della mia famiglia è la migliore garanzia per continuare». Amen.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA