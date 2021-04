Timothy Ormezzano

Allegri 2, la vendetta. La possibilità di un suo ritorno alla Juventus prende sempre più corpo e sostanza. I contatti con il presidente Agnelli sarebbero già avviati. Il profilo del Conte Max piace anche a John Elkann, mercoledì in visita alla Continassa. A Torino, dove è stato avvistato ieri, Allegri ritroverebbe pure suo figlio Giorgio. Il rientro del tecnico livornese può causare un mezzo terremoto: difficile la sua compatibilità con Paratici e Nedved, entrambi in bilico nonché in scadenza di contratto a giugno. Con Allegri in panchina, inoltre, tra Dybala e Cristiano Ronaldo resterebbe probabilmente solo l'argentino.

Quest'ultimo si prepara a sfidare il suo grande amico e connazionale De Paul, domenica (ore 18) in casa dell'Udinese, dove la Juve si gioca un'altra bella fetta di Champions. Dybala potrebbe agire come intermediario per aiutare i bianconeri a convincere De Paul, corteggiato anche dall'Inter. Si profila dunque un derby d'Italia sul mercato, con l'Udinese che chiede 40 milioni.

Del resto, il centrocampo va ricostruito. In vetrina ci sono Ramsey e Rabiot, arrivati a parametro zero ma a fronte di esose commissioni versate agli agenti e lauti stipendi da 7 milioni.

Il gallese, però, difficilmente si taglierà l'ingaggio per sposare un nuovo club. Ha deluso anche Rabiot, valutato 20 milioni e sondato da Everton e United. Non si muoverà invece Arthur, un mistero da 82 milioni di cartellino.

Intanto Kathryn Mayorga, l'ex modella che aveva accusato di stupro Cristiano Ronaldo, avrebbe chiesto 65 milioni di euro di risarcimento al portoghese. Che ieri ha incassato la solidarietà di Lapo Elkann: «Sono certo che CR7 sia estraneo a ogni accusa».

Infine, una buona notizia dal governo: la finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta, in calendario il 19 maggio a Reggio Emilia, si giocherà davanti a 4.700 spettatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 05:01

