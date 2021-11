Timothy Ormezzano

Alla Juventus servono più gol. I bianconeri ottavi hanno infatti il dodicesimo attacco del campionato. Troppo poche 16 reti in 12 giornate, ben 13 in meno dell'Inter. Il top scorer è Dybala, con appena 3 centri. A seguire, a quota 2, Locatelli, Morata e Kean. Quest'ultimo deve sfruttare la sosta per tornare a disposizione. Un affaticamento muscolare ha fermato Moise nel periodo migliore, dopo la rete da tre punti segnata alla Roma. Lo stop è andato per le lunghe, ma ci sono ottime possibilità di rivedere Kean in panchina alla ripresa in casa della Lazio. L'ex centravanti di Everton e Psg e l'altro infortunato De Sciglio si sono presentati alla Continassa già ieri, con due giorni di anticipo sul ritorno al lavoro fissato per domani. Quando all'appello di Allegri mancheranno ben 17 nazionali: i sudamericani rientreranno alla base giovedì 18 novembre, all'antivigilia della trasferta all'Olimpico romano. Troppo pochi i 266 minuti disputati tra Serie A e Champions da Kean, tornato alla casa madre in prestito dall'Everton con riscatto fissato a 28 milioni più 3 di eventuali bonus. La Juve ha fretta di riavere Moise, per provare a curare il suo mal di gol e per evitare di spremere troppo Dybala e Morata.



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

