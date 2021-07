Timothy Ormezzano

Agnelli, presentando l'Allegri 2, mette immediatamente le cose in chiaro: Non siamo tornati insieme per amicizia ma per vincere. Il presidente bianconero rinnova Chiellini (dopo le vacanze firmerà il nuovo contratto) e manda un velato messaggio a Sarri, che aveva sottolineato gli scarsi festeggiamenti per il suo scudetto: Sbaglia chi pensa che i trionfi degli ultimi anni non siano stati apprezzati. Il nuovo-vecchio tecnico della Juventus gira pagina: Dopo cinque anni meravigliosi era giusto separarsi dice Allegri -. Ma ora iniziamo un nuovo ciclo di lavoro. Per sposare di nuovo la Signora ha dato il due di picche al Real Madrid: Ringrazio il club e il presidente Perez, scegliere la Juve è un gesto d'amore per un club che mi ha dato tanto. Nel giorno della sua presentazione-bis da allenatore bianconero, il Conte Max si dice emozionato come se fosse la prima volta. C'è da tornare vincenti in Italia (l'Inter ha vinto l'anno scorso ed è quindi la favorita) e c'è ridare l'assalto alla Champions, che non è un'ossessione ma un desiderio condiviso da tutti: a marzo vogliamo essere in corsa in tutte le competizioni. Per farlo servirà ritrovare il miglior Dybala: Punto e pretendo molto da lui. Paulo è il vice di capitan Chiellini.

E Bonucci? Leo era andato via un anno. Se vuole la fascia sorride Allegri -, gli ho detto che se la compri in piazza. Poi ci vorrà un grande CR7: Ha responsabilità maggiori rispetto a tre anni fa, quando la squadra era più esperta. Ma allora Cristiano sarà sicuramente il centravanti della Juve? Io sono sicuro che farà tanti gol, poi vedremo se giocherà al centro o spostato di lato, svicola Allegri. Difficile immaginare una separazione, a meno di un'offerta irrinunciabile del Psg. Ma il lusitano non può fare tutto da solo. Allegri fa di calcolo: La quota scudetto sarà intorno agli 86-88 punti. Servono 75 gol tra punte, difensori e centrocampisti. Infine, Max dribbla l'argomento Locatelli (non sono un manager) e dà un indizio sul possibile ritorno di Pjanic: Sui piazzati abbiamo Ronaldo e Dybala, se poi dovesse arrivare un altro destro bravo a calciare le punizioni....

A proposito di mercato, entro domani è prevista una nuova offerta forse decisiva al Sassuolo per Locatelli. Intanto la Juve ha bloccato Kaio Jorge per gennaio. Il brasiliano del Santos piace molto anche al Milan. La sfida può continuare a colpi di rilanci.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA