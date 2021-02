Timothy Ormezzano

Agnelli contro Conte. E viceversa. Ci risiamo, ma il clima è teso come non mai.

Dopo i fattacci di martedì sera, con scambio di gestacci e insulti tra l'allenatore nerazzurro e il presidente bianconero, è riesplosa la polemica mai sopita tra i tifosi juventini e l'ex capitano e allenatore passato ai cari nemici dell'Inter.

C'eravamo tanto amati. La love story tra Conte e Signora era finita da tempo. Vuoi per quel premio chiesto dal tecnico per aver raggiunto nella sua terza trionfale stagione in panchina la quota record di 102 punti, non concesso da Agnelli alla luce dell'eliminazione ai gironi di Champions. Vuoi per quella frase antipatica del mister su un club che non poteva sedersi con soli 10 euro al tavolo di un ristorante da 100 euro. Vuoi per aver piantato in asso la Signora a metà luglio, a ritiro iniziato, sull'uscio della sua quarta stagione da timoniere bianconero.

Il dito medio esibito da Conte, una risposta poco oxfordiana alle provocazioni che sarebbero piovute dalla tribuna, e la reazione esagerata di Agnelli rotolano dal campo al tavolo del giudice sportivo. Che oggi dovrebbe sanzionare l'accaduto, a meno che non ci sia bisogno di un supplemento di indagine. Sotto la lente anche alcuni scambi al vetriolo tra dirigenti, con Paratici che avrebbe risposto a muso duro a Oriali: «Se non te ne vai, ti meno». Tutto dipenderà da quanto hanno visto e udito l'arbitro, il quarto uomo e gli ispettori federali. Se a referto non ci sarà nulla, allora della vicenda potrebbe occuparsi la procura della Figc, disponendo un supplemento di indagini come è successo per il testa a testa tra Lukaku e Ibrahimovic nei quarti di Coppa Italia.

Intanto una petizione su change.org chiede di togliere dalla pavimentazione dello Stadium la stella intitolata a Conte. Ci risiamo, sì, perché la vicenda deflagrò già due anni fa, con l'indignazione dello stesso Conte: «Togliere la mia stella dallo Stadium? A me dispiace che sia intervenuto Agnelli, avrei preferito che non avesse dato spazio a questi ignoranti e stupidi». Agnelli disse di non pensare minimamente a cancellare l'allora bella storia tra Conte e la Juve. Adesso, però, la sua posizione potrebbe essere cambiata.

