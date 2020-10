Timothy Ormezzano

Affari Oltremanica. La Juventus vuole fare shopping in Premier League. Si intensificano i dialoghi con il Chelsea. Sotto i riflettori bianconeri c'è sempre Emerson Palmieri. La novità è il ritorno di fiamma per un'altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex viola Marcos Alonso che ha rotto con i Blues dopo che Lampard lo ha escluso dai convocati contro il Tottenham. Lo spagnolo è un pupillo di Conte, che però sulla corsia sinistra è ben coperto. E allora la Juve ci prova, benché l'ingaggio di Marcos Alonso sia elevato (6 milioni di euro annui).

Prima di comprare, la Signora vuole però piazzare almeno una cessione. Rugani ha aperto al trasferimento al West Ham, che potrebbe versare 15-20 milioni nelle casse bianconere (tutta plusvalenza). Nessuna offerta invece per De Sciglio, proposto anche allo stesso Chelsea. Tutto piuttosto fermo anche dalle parti di Douglas Costa, che ha rifiutato il Wolverhampton chiedendo di restare a Torino.

A oggi, l'arrivo più probabile dalla Premier è quello dell'ex bianconero Kean. L'Everton è disposto a cederlo in prestito con riscatto per 25 milioni. Si studia la stessa formula, ma con riscatto fissato a quota 45-50 milioni, anche per strappare Chiesa alla Fiorentina. La Juve non perde di vista il gioiello viola. E Commisso non nega il possibile addio: «Secondo me Federico venerdì giocherà contro la Sampdoria. La verità è che nemmeno io so cosa succederà da qui a lunedì prossimo».

Alla Continassa proseguono intanto i lavori in vista di Juve-Napoli di domenica. Tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti Mertens e compagni: oggi nuovi controlli. Ma oggi a Nyon è anche il giorno dei sorteggi Champions (16.45, SkySport). La Juve, in prima fascia, rischia di incrociare una big della seconda fascia come Barcellona, Atletico, City o United. Rischi ancora maggiori per Lazio, Atalanta e Inter, inseriti in terza fascia come il Lipsia semifinalista dell'anno scorso.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA