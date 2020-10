Timothy Ormezzano

Adesso tocca a me. Dybala, ancora fermo a zero minuti stagionali, prenota un posto nella Juve che domani in casa della Dinamo Kiev inaugurerà la sua avventura in Champions. La partita della Joya rischia però di cominciare dalla panchina. Pirlo è intenzionato a fare quattro cambi rispetto all'ultima deludente Juve vista a Crotone, inserendo Szczesny, Chiellini, Rabiot e Cuadrado. Davanti, sempre assente Cristiano Ronaldo, verranno confermati Kulusevski, Chiesa e Morata.

Mai un Joya, in questa seconda metà del 2020. Prima l'infortunio muscolare con ricaduta, poi una serie di acciacchi. In mezzo anche la beffa di una maglia da titolare nella partita mai giocata contro il Napoli. Di fatto, Dybala si è stufato di fare il globetrotter, di viaggiare in lungo e in largo per il mondo senza giocare. Durante la sosta per le nazionali ha attraversato l'oceano ma una gastroenterite gli ha impedito di giocare con l'Argentina contro Ecuador e Bolivia. Sabato è andato a Crotone ma non ha avuto modo di battezzare la sua stagione. Zero minuti di campo, nonostante oltre 26 mila chilometri e 33 ore di voli intercontinentali e no sulla tratta Torino-Buenos Aires-La Paz-Torino-Crotone-Torino. Dopo la sfida in Calabria, il numero 10 si è prima lamentato con Paratici e quindi ha messo un mi piace (poi tolto: errore o pentimento?) a un post che chiedeva se non sarebbe stato più logico lasciarlo alla Continassa a lavorare. «Paulo si è allenato con noi solo ieri, per una decina di minuti ha spiegato Pirlo -. Non c'è stata l'occasione per fargli mettere minuti nelle gambe, anche perché, dopo che siamo rimasti in dieci, non era quella la partita ideale». Intanto, Dybala aspetta di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022: lui vuole raddoppiare il suo stipendio da 7 milioni, ma la Juve ne propone 12. In settimana è previsto un nuovo incontro, ma la fumata bianca pare ancora lontana.

