TORINO - Il sinistro di Zielinski e il destro di Insigne mandano al tappeto una brutta Juve (2-1), che risponde solo al 90' con Cristiano Ronaldo. «Grande partita, questa è la vittoria di tutta Napoli», sorride Insigne, che in A al San Paolo non segnava dal 5 maggio. Nella domenica delle occasioni perse, i bianconeri non approfittano dei pareggi delle inseguitrici: l'Inter ora è a -3, la Lazio a -5 con una partita in meno. Gattuso tiene tutti sul pezzo: «Abbiamo battuto una grande squadra ma dobbiamo ancora pedalare, perché in questi cinque mesi abbiamo fatto troppi danni».

Sarri mastica amarissimo: «Siamo stati passivi, abbiamo giocato sotto ritmo: così diventa difficile. Abbiamo sbagliato approccio e intensità». Poi, sul suo rientro al San Paolo, omaggiato da un fiume di fischi e striscioni poco teneri: «Ho cercato di estraniarmi da tutto e tutti. Per me è comunque piacevole ed emozionante tornare a Napoli. Se proprio devo perdere, meglio qui che altrove».

Primo tempo bloccato: ritmi bassi e poco spettacolo. Il Napoli si affaccia in avanti con Milik e Callejon. Il tridente pesante bianconero non convince, Higuain e Dybala deludono. La Juve è evanescente: per la prima volta in questo campionato non effettua nemmeno un tiro in porta nei primi 45 minuti. No, non si vedono i 27 punti di distanza in classifica.

La ripresa si apre con Rabiot al posto di Pjanic, toccato duro da Demme, e con un gol di CR7 annullato per fuorigioco di Higuain. La partita si stappa dopo un'ora. Il Pipita impegna Meret con un diagonale e sul ribaltamento di fronte, al 63', Zielinski ribadisce in porta un tiro dai 26 metri di Insigne respinto corto e male da Szczesny.

Il Napoli reclama un rigore per un fallo di mano di Cuadrado. L'ingresso di Douglas Costa e Bernardeschi non sortisce alcun effetto. Le emozioni più grandi arrivanno nel finale. Il Napoli raddoppia all'86' con un destro al volo di Insigne sporcato da De Ligt. La Juve accorcia al 90' con Cristiano Ronaldo, che trova il gol per l'ottava giornata consecutiva beffando Meret in uscita bassa. L'ultimo brivido è una rovesciata sul gong di Higuain, il grande ex per una volta a secco.

Dal campo al mercato. Su Emre Can c'è il Borussia Dortmund, con Bayern e Barcellona alla finestra. «È normale che abbia queste spasimanti, se andrà via non sarà sostituito», dice Paratici che smentisce lo scambio tra Bernardeschi e Paquetá ma non la trattativa in fase di definizione per portare De Sciglio al Psg e Kurzawa alla Juve.

