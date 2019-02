Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timohty OrmezzanoTORINO - Il pensante ko subito a Bergamo, che ha infranto il sogno-Triplete, e l'emorragia di infortuni hanno fatto scattare l'allarme in casa Juve. Ieri c'è stato un summit alla Continassa, con vista sull'andata degli ottavi di Champions del 20 febbraio in casa dell'Atletico Madrid. Un incontro-confronto durato circa un'ora, alla presenza anche di un Andrea Agnelli che secondo le indiscrezioni era piuttosto incupito. Il presidente ha lasciato l'adiacente sede del club bianconero per visionare di persona le condizioni della squadra e intanto richiamarla al proprio dovere. Quello di vincere sempre e comunque, ça va sans dire.«Metterci la faccia non vuol dire solo prendersi la responsabilità per gli errori commessi, ma imparare da questi. Pensiamo a ciò che potrà essere e non a ciò che sarebbe potuto essere», è il messaggio di Pjanic. «Quando sei abituato a vincere, perdere fa male. Rialziamoci e reagiamo assieme!», è invece il post di Dybala.A tenere in apprensione la Signora c'è (anche) l'infortunio di Chiellini, che ha azzerato la BBC. Il difensore uscito con il polpaccio destro ammaccato dalla sfida contro l'Atalanta si sottoporrà soltanto oggi agli esami clinici del caso. C'è il forte sospetto di un'elongazione, che richiede una quindicina di giorni di stop. Filtra comunque un cauto ottimismo sulla possibilità di recuperare Chiellini in tempo per il big match al Wanda Metropolitano di Madrid, dove potrebbe invece mancare il compagno di reparto Bonucci.Intanto domani (ore 20.30) allo Stadium arriverà il Parma. Una buona occasione per fare turnover e dare un po' di riposo agli stakanovisti. Szczesny passerà le chiavi della porta a Perin. Davanti a lui ci saranno Rugani e uno tra De Sciglio o la new-entry Caceres, mentre a sinistra agirà con ogni probabilità Spinazzola. C'è una certa emergenza anche a centrocampo, un reparto apparso piuttosto involuto.A rischio Emre Can, ieri bloccato dalla gastroenterite. La buona notizia è il rientro dal primo minuto di Pjanic e Mandzukic, quest'ultimo assente da più di un mese. Il croato dovrebbe permettere a Cristiano Ronaldo di tirare un po' il fiato, viste le sue ultime due prestazioni in evidente calo contro Lazio e Atalanta. SuperMario è l'ammazzabig, come dimostrano le sue reti contro Lazio, Napoli, Milan, Inter, Roma e Valencia. La scossa per rivitalizzare la Juve dovrà arrivare anche da lui.