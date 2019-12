Tilt, ecco le acrobazie da cortocircuito

Olga Battaglia

Vengono dalla factory del Cirque du Soleil, ma non solo. Sono Le Cirque World's Top Performers, ventiquattro artisti dai quattro angoli del pianeta riuniti in una produzione tutta italiana con l'ambizione di collocarsi nel firmamento del nouveau cirque. Il successo di Alis. Christmas Gala, presentato nelle passate stagioni, sembra confermare la formula, rilanciata con il nuovo show, Tilt. Lo spunto è il film Ready Player One, fantascienza firmata Steven Spielberg che immagina un pianeta Terra sovrappopolato e trasformato in baraccopoli con gli umani rintanati in pericolose realtà virtuali. Questo al cinema.

Nello spettacolo in arrivo al Teatro della Luna da domani fino al 28 dicembre a vincere è la poesia visiva del nouveau cirque e il virtuosismo dei suoi artisti, che tengono banco per un'ora e mezza. Tra i numeri più spettacolari, quello su pattini a rotelle degli Skating Jasters che assicurano un tuffo negli anni Ottanta. Giocoleria ad altissimi livelli con l'ucraino Vitalii Yaruch e i suoi palloni da basket, mentre per l'Italia c'è la performer di acrobatic pole Giulia Piolanti.

Maestro di cerimonia, l'attore Riccardo Forte, cresciuto alla Bottega di Gassman.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

