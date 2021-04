Tifosi allo stadio per gli Europei Sì del Governo, ma decide il Cts

Massimo Sarti

C'è la disponibilità del Governo, che ha passato la palla al Comitato Tecnico Scientifico, cui spetterà l'ultima parola «sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni». È iniziata la prima delle partite dell'Italia in vista dei prossimi Europei: quella della presenza dei tifosi, anche se in maniera ridotta, allo stadio Olimpico di Roma. Dove sono in programma le tre partite del girone degli azzurri: l'11 giugno contro la Turchia (match inaugurale della manifestazione), il 16 contro la Svizzera e il 20 contro il Galles. Inoltre ci sarà un quarto di finale, il 3 luglio. Sarà il CTS a stabilire la possibilità di rivedere il pubblico sugli spalti. Quanto pubblico, però? L'Uefa vorrebbe il 20-25%. Gli esperti avrebbero avanzato delle perplessità. Si cercherà di conciliare il tutto con misure sanitarie più stringenti. Ogni valutazione verrà aggiornata alla fine di maggio.

L'apertura è arrivata con la lettera di assenso che il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato al presidente della Figc Gabriele Gravina. Nella mail si afferma che toccherà al CTS «chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi». Gravina ha ringraziato Speranza: «È un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. In un momento tanto complesso è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla Figc. Collaboreremo in maniera sinergica con la sottosegretaria Valentina Vezzali. Ci è stato inviato un segnale in forte prospettiva sulla ripresa, che noi trasferiremo prontamente all'Uefa». La nostra Federcalcio ha così rispettato la scadenza odierna, richiesta dalla stessa Uefa.

C'è chi, infine, sarebbe pronto a rinunciare alle proprie partite: ovvero Dublino, secondo il tabloid Sun. Per le quattro partite assegnate all'Irlanda si sarebbe già fatta avanti l'Inghilterra.

