TIFO ASSASSINO

Mercoledì 6 Febbraio 2019

Angela CalzoniLa procura ha chiesto il processo immediato per i sei tifosi arrestati dopo gli scontri del 26 dicembre fuori da San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli. Nella maxi rissa, scoppiata all'angolo tra via Novara e via Fratelli Zoia, è stato investito il capo ultrà del Varese Daniele Dede Belardinelli, morto in ospedale quella notte stessa per le lesioni riportate.I pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella, hanno chiesto che Marco Piovella detto il Rosso, responsabile delle coreografie dei Boys e lo storico capo dei Viking interisti Nino Ciccarelli vadano direttamente a giudizio. La richiesta riguarda anche i tre ultrà nerazzuri Luca Da Ros (che ha collaborato con i magistrati e ha ottenuto i domiciliari), Francesco Baj e Simone Tira che sono stati arrestati il 28 dicembre, due giorni dopo la guerriglia scoppiata poco distante dallo stadio Meazza, e il tifoso del Varese Alessandro Martinoli, arrestato il 18 gennaio insieme a Ciccarelli. Se il gip Guido Salvini accoglierà la richiesta avanzata dalla procura, i sei supporter affronteranno direttamente il processo saltando la fase dell'udienza preliminare. Le difese in questo caso avranno 15 giorni di tempo per chiedere riti alternativi come il rito abbreviato.È ancora giallo, però, su che cosa sia accaduto esattamente la notte di Santo Stefano. Potrebbe aiutare a fare chiarezza un nuovo video, realizzato da una persona che ripreso gli scontri, che è stato mandato in onda dalla trasmissione Quarto grado. Nelle immagini si vedono gli istanti in cui Belardinelli ferito veniva trascinato via dalla strada. Immagini che i magistrati acquisiranno e entreranno a far parte del fascicolo dell'inchiesta. Intanto, i legali di alcuni indagati napoletani - iscritti nel registro degli indagati per rissa aggravata e per omicidio volontario come gli oltre 30 indagati dell'inchiesta - hanno chiesto al gip di svolgere in incidente probatorio le analisi scientifiche sulle cinque auto sequestrate a Napoli nelle ultime settimane.