Ticket, Comune contro Regione

Simona RomanòBiglietto Atm a 2 euro dal 1° aprile. Palazzo Marino non torna indietro, nonostante lo scontro politico durissimo con la Regione, che vuole far slittare il rincaro e bloccare l'intero piano del Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità (Stibm). «Pronti e procederemo insieme ai sindaci dell'hinterland, anche senza il placet della Regione. Con Area B dobbiamo agevolare i pendolari», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Categorico il sindaco Giuseppe Sala, che detto ad Atm «di farsi trovare pronti per aprile». Palazzo Marino ha intenzione di forzare la mano con il piano B che esclude la Regione, anche se servirebbe proprio l'ok del consiglio regionale. Il Comune ha però la maggioranza dell'Agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl). Quindi, l'idea è di approvare nell'assemblea di metà febbraio il rincaro in via transitoria senza l'intesa con il Pirellone e la rivoluzione del sistema integrato in versione light; ovvero si partirebbe subito a Milano e nei Comuni della prima fascia dell'hinterland, senza coinvolgere Trenord. La Regione potrebbe, nel caso estremo, ricorrere ai giudici amministrativi.Per Palazzo Marino il ritocco è necessario per chiudere il bilancio comunale: «Con l'aumento di percorsi e frequenze aumentano i costi. Ogni anno mettiamo a bilancio 160 milioni e per il 2019 ne mancano 60», ha ribadito Granelli. «Rischiamo di sacrificare i servizi e anche il progetto di prolungamento della M5», ha rincarato Sala, anche se la Lega lo ha smentito: «I soldi sono stati stanziati».E ci sono scintille fra il ministro dell'Interno leghista Matteo Salvini e il sindaco Giuseppe Sala. Dice Salvini «Il rincaro non è una scelta intelligente in un momento di difficoltà economica». Poi, la critica a Sala: «Finora ha fatto tanto in centro, ma non per le periferie. Èora di cambiare sindaco». Il primo cittadino taglia corto: «Difficile stargli dietro, passa da Higuain al biglietto del tram. Meglio lavorare che rispondere».