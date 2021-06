Thrilling nel girone F con la Germania che si qualifica solo nel finale con il 2-2 contro l'Ungheria (Goretzka firma il pari all'84'). Avanti anche Portogallo (con doppietta CR7 su rigore e record di 109 reti in Nazionale, eguagliato Ali dell'Iran) e Francia che sul 2-2 non si fanno più male.

Nel girone E la Svezia si impone sulla Polonia 3-2 e si qualifica agli ottavi di finale come prima con 7 punti, mentre la Polonia di Lewandowski resta ultima con 1 punto ed è eliminata. Forsberg a segno nel primo e nel secondo tempo, poi si scatena il bomber polacco con una doppietta (2-2) prima di subire il gol finale nel recupero dagli scandinavi, ad opera di Claesson. Rinasce la Spagna che agguanta la qualificazione all'ultima occasione, travolgendo 5-0 la Slovacchia con autogol di Dúbravka e Kucka, e ancora Laporte, Sarabia e Ferran Torres. Per differenza reti la Slovacchia terza non rientra tra le prime 4 terze ripescate agli ottavi.

Sempre ieri sera è diventata ufficiale la classifica delle prime quattro migliori terze che vanno agli ottavi insieme alle prime due dei sei gironi eliminatori. Insieme alla Svizzera e alla Repubblica Ceca già qualificate da terze, si aggiungono alla lista il Portogallo, terzo nel girone F, e l'Ucraina con soli 3 punti nel girone C (e -1 di differenza). Vanno fuori, appunto, la Slovacchia con 3 punti e -5, e la Finlandia, 3 punti e -2.

(M.Lob.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

