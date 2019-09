The heat: la grande sfida Ribery contro Ronaldo

Timothy Ormezzano

TORINO - FR7 contro CR7. Fiorentina-Juventus, di scena sabato (alle 15) al Franchi, è lo scontro tra due totem del calcio mondiale, i numeri 7 più famosi del pianeta: Franck Ribery contro Cristiano Ronaldo. Se il bianconero sarà sicuramente titolare, in un attacco molto probabilmente completato ancora da Douglas Costa e Higuain, crescono le possibilità di vedere anche il viola in campo dal primo minuto. «La partita contro la Juve è per noi la più importante e sentita, a prescindere dalle posizioni in classifica - così il club manager viola Giancarlo Antognoni a Sky -. Ronaldo contro Ribery? Insieme avranno vinto 50-55 trofei, e questo dice molto. Franck sta migliorando giorno dopo giorno ed entrando in forma. Poi toccherà a Montella decidere se impiegarlo dal primo minuto».

Nessuno dei due è venuto in Italia a svernare. Ronaldo e Ribery non hanno ancora intenzione di imboccare il Sunset Boulevard, il viale del tramonto. Il marziano Cristiano era atterrato sul pianeta della serie A l'anno scorso, dopo nove stagioni al Real Madrid: in un anno ha permesso alla Juve anche di segnare un +81% sul bilancio delle magliette vendute. Lo Scarface viola è arrivato quest'estate, dopo dodici anni al Bayern Monaco: nel giro di una settimana ha permesso alla Fiorentina di vendere 1000 casacche con la sua targa.

A proposito di grandi numeri, secondo i loro palmarès zeppi di trofei, è semplicemente il meglio che la serie A possa offrire: nessuno nel nostro campionato ha vinto tanto quanto Ronaldo e Ribery.

Il portoghese, stasera impegnato con la sua Nazionale in casa della Lituania, ha collezionato 31 coppe, incluse 5 Champions. Il conteggio esclude i suoi 13 premi individuali, a partire dal pokerissimo di Palloni d'Oro. Il francese risponde con 25 titoli, compreso quel Mondiale che manca all'avversario. L'ultimo duello risale al 1° maggio 2018, quando Cristiano e Franck incrociarono i tacchetti in semifinale di quella Champions League che i merengues avrebbero poi vinto contro il Liverpool. «Sono qui per la Fiorentina, non per fare concorrenza a CR7», disse Ribery nel giorno della sua presentazione. Sabato i tifosi viola gli chiederanno di fare uno strappo alla regola.

Martedì 10 Settembre 2019

