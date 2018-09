The André, il cantautore del mistero

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le cose migliori iniziano per caso. L'avventura di The André ha seguito questa regola: da un tributo a Fabrizio De André il progetto che gioca curiosamente col nome del grande cantautore (e il cui protagonista, mascherato, riecheggia alla perfezione la voce di Faber) segue ora i territori delle rivisitazioni del trap e della musica indie italiana. Protagonista al Parco Tittoni di Desio domani sera (ore 21.30), The André propone un repertorio costruito su collaborazioni (ad esempio, con Dolcenera nella cover del brano Cupido) e sull'onda di un successo strabiliante in rete (oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube). I brani del live in Brianza sono tratte dall'ep Demos e dall'ep Deluxe, con cover da brani di Ghali, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang e Gue Pequeno. (F.Gat.)riproduzione riservata ®