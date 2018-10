Thailandia, Divizioso ci prova Marquez lo brucia Rossi illude, ma è 4°

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Un cannibale. Marc Marquez vince anche in Thailandia e si avvicina alla conquista del titolo mondiale. Lo spagnolo della Honda mette in scena l'ennesimo duello da brividi Andrea Dovizioso e lo batte all'ultima curva. E il ducatista ormai si arrende: «Dobbiamo guardare lontano perché ormai Marc è pronto a vincere». Lo spagnolo infatti è ora a + 77 da Dovizioso in classifica e può laurearsi campione già tra due weekend a Motegi: se chiuderà con +75 in Giappone, sarà ancora festa.Sul podio ritorna finalmente la Yamaha, ma è quella di Maverick Vinales, che ha chiuso davanti proprio a Valentino Rossi, che alla fine dice: «Finalmente una gara decente. Progressi? Ora vedremo se è solo un fattore pista».riproduzione riservata ®