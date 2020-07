Test sierologici, primi indagati

Giammarco Oberto

Partono i primi avvisi di garanzia sul caso dei test sierologici anti Covid, affidati senza gara dal San Matteo di Pavia alla piemontese Diasorin.

Turbata asta del procedimento e peculato sono i reati contestati dai pm della procura di Pavia Mario Venditti e dal Paolo Mazza ai vertici del Policlinico San Matteo e della Diasorin. Tra gli otto indagati figurano il presidente Alessandro Venturi, il direttore generale Carlo Nicora e il direttore scientifico Giampaolo Merlini del San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di virologia molecolare Fausto Baldanti, nonché l'amministratore delegato della società biotecnologica piemontese Diasorin. Ieri mattina i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pavia hanno sequestrato su ordine della procura documentazione e computer negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società biotecnologica.

Le indagini sono partite a seguito di una denuncia presentata da una società concorrente, la Technogenetics, sul rapporto di collaborazione tra la Diasorin e il San Matteo, per la messa a punto dei test sierologici e molecolari per la diagnosi da Covid-19. Un accordo stipulato senza alcuna gara, che per gli investigatori avrebbe di fatto avvantaggiato l'impresa piemontese. Secondo l'ipotesi accusatoria formulata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal pm Paolo Mazza, alla Diasorin spa di Vercelli sarebbero stati trasferiti «tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione San Matteo, nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19». E così sarebbe stata favorita, «a discapito di altre potenziali concorrenti», la società piemontese che si occupa di biotecnologie. I test sono stati poi acquistati dalla Regione Lombardia: 500mila pezzi a 4 euro ciascuno, due milioni di euro in totale.

L'inchiesta è solo ai primi vagiti: con il prosieguo delle indagini l'obiettivo dei magistrati di Pavia è «far luce sui legami politici» che possono aver influito sulla scelta della Diasorin come partner del San Matteo.

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 05:01

