Tesoro chiamato Hakimi per evitare cessioni di altri big nerazzurri

Alessio Agnelli

Inzaghi, dopo la firma la prima dolorosa rinuncia: TurboHakimi. È iniziato così il nuovo corso di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter. Con la gioia di un biennale siglato, in gran segreto e al riparo da occhi indiscreti, nella giornata di venerdì e con il primo, grande sacrificio in arrivo: il taglio, al momento ancora potenziale, ma, con ogni probabilità, molto presto agli atti, di Achraf Hakimi, richiestissimo e già sull'altare dei conti in rosso per 80 milioni di euro, base d'asta.

Tanti ne hanno chiesti, infatti, Marotta & Ausilio al direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, a fronte di una prima offerta transalpina di 60, già recapitata e rispedita al mittente. Ma, a strettissimo giro di posta, la società di Nasser Al-Khelaifi potrebbe tornare alla carica per la freccia marocchina, alzando la base fissa e i bonus (65+15, 70+10) a corredo della trattativa e avvicinandosi al prezzo giusto di Suning, anche per bruciare la forte (Bayern Monaco e Chelsea) concorrenza.

È quanto si augura, ovviamente, pure Steven Zhang, perentorio nella doppia richiesta di generare plusvalenze (70-80 milioni) e almeno 110-120 milioni dal mercato in uscita a Marotta & Ausilio. Con Hakimi, acquistato a 40 milioni e a bilancio per 34, l'Inter metterebbe a segno un +46, alla voce plusvalenze e con un solo giocatore, vendendolo a 80, portandosi, al contempo, anche a soli 30-40 milioni dal target fissato da Suning per rimettere in sesto i conti societari (al 31 marzo con un passivo di 115 milioni negli ultimi 9 mesi). Per ora, Alejandro Camano rimane abbottonato: «Al momento non c'è niente, non ho parlato con nessun club e credo neanche l'Inter - ha chiosato l'agente di Achraf Hakimi -. Credo che oggi non sia possibile dire chi uscirà dall'Inter per sistemare la situazione. Achraf ha ancora 4 anni di contratto. Ma, se l'Inter è in difficoltà, capiremo cosa sarà meglio fare. Sarà il mercato a parlare». E, nel caso di Hakimi, ha già urlato.

Lunedì 31 Maggio 2021

