Terza dose vaccino anti Covid in farmacia e richiamo per il vaccino Johnson&Johnson, tutto pronto per le novità in Lombardia. Da oggi via libera anche in farmacia per la terza dose: sono 365 i presidi lombardi abilitati. Le farmacie inoculeranno il vaccino Pfizer, indipendentemente dal siero utilizzato per il ciclo primario. Si inizierà con gli over-60 e gli operatori sanitari, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima dose. Per prenotare la vaccinazione si contatta direttamente la farmacia aderente più vicina. La somministrazione della dose booster consentirà di ricevere il Green Pass con validità di 12 mesi. L'elenco delle farmacie aderenti su farmacia-aperta.eu.

Da domani poi, 11 novembre, i vaccinati da almeno sei mesi con un'unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) possono fare in richiamo con vaccino m-RNA in Lombardia. La prenotazione deve avvenire attraverso la piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Possono fare il richiamo anche i vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato in Europa. In questo caso l'accesso ai Centri vaccinali è diretto, senza bisogno di prenotazione. Chi fa il richiamo, otterrà un green pass valido 12 mesi.



