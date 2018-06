Terremoto Olimpia: Portaluppi lascia dopo lo scudetto

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Colpo di scena a due giorni dal 28° scudetto e all'indomani della festa con i tifosi del Forum, è arrivata la notizia che Flavio Portaluppi lascerà nei prossimi giorni il ruolo di general manager dell'Olimpia Milano.Domani sarà a Barcellona per un board dell'Eurolega, poi (presumibilmente dal 1° luglio) non sarà più nell'organigramma della società con cui ha vinto tre titoli da giocatore (e segnato 2856 punti in A) e sette da dirigente, sino al trionfo tricolore di venerdì scorso a Trento. Nell'Olimpia griffata Giorgio Armani edizione 2018-19 coach Simone Pianigiani avrà anche compiti manageriali, mentre verrà promosso a direttore sportivo l'attuale team manager biancorosso Alberto Rossini, ex play di Cantù, Roma e della Nazionale.Da quanto si apprende la decisione di separarsi è stata presa consensualmente un paio di mesi fa. Durante la festa con i tifosi al Forum lo stesso Portaluppi, chiamato a commentare la durissima serie di finale con Trento, si era espresso così: «Le giocate chiave sono state i liberi di Jerrels e la stoppata di Goudelock su Sutton che hanno portato al successo in Gara5, ma la liberazione è arrivata solo dopo l'ultima palla di Gara6. Abbiamo giocato dei play-off molto solidi, sin dal primo turno».Portaluppi era stato tra i protagonisti (con quasi il 52% nel tiro da tre, la sua arma migliore) dello scudetto del 1996, l'ultimo prima di un black-out di 18 anni chiuso dal tris tricolore con Armani. Era l'Olimpia di coach Tanjevic, di Gentile senior, Bodiroga, Fucka e Blackman. «Fare dei paralleli con il passato è sempre difficile. Posso dire che l'ultima l'Olimpia non è stata solo squadra dal grande potenziale offensivo. Ha saputo crescere e diventare più solida in difesa, aspetto fondamentale se si vuole proseguire nel progetto e continuare a vincere. Questa prima stagione di Simone Pianigiani deve essere una pietra importante per costruire il futuro. Anche in Europa, dove la collocazione di Milano non può essere quella delle scorse due annate. Negli ultimi anni la continuità di risultati è mancata all'Olimpia».Olimpia che accoglierà Amedeo Della Valle, che spera di confermare l'MVP delle finali Andrew Goudelock, che vuole tornare competitiva in Eurolega e che sogna in fretta la terza stella. Il tutto, però, senza Lupo Portaluppi.