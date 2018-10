TERRA DEI FUOCHI

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla Bovisasca, dopo cinque giorni con le case sigillate, i residenti sono tornati ad aprire le finestre. L'allerta diossina è rientrata. Da venerdì, infatti, il rogo che ha bruciato tonnellate di rifiuti nel deposito di via Chiasserini, sprigionando diossina leggermente fuorilegge pari a 0,5 picogrammi per metro cubo (ma pur sempre sopra la soglia di allerta di 0,3), è del tutto debellato. E anche la puzza, che ha invaso, a fasi alterne, interi quartieri e allarmato la città, si è dissolta. Dopo una settimana di allarme e di psicosi, si torna alla normalità. Gran parte del deposito è stato già abbattuto, ma la bonifica è un'operazione lunga: i tecnici smistano i rifiuti semi liquefatti con grosse pinze e gru. «Le attività di monitoraggio degli inquinanti proseguiranno per precauzione fino a lunedì», dice l'assessore all'Ambiente Marco Granelli. Intanto, proseguono le indagini per capire le cause del rogo.(S.Rom.)