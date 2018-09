Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Teresa Mannino si confessa. È la comica siciliana trapiantata a Milano che, domani, alza il sipario sulla stagione dello Zelig Cabaret, arrivata al trentaduesimo anno.La formula cena spettacolo riparte con l'intervista a cuore aperto di Teresa da parte di Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig Cabaret (sold out).E poi la stagione entra nel vivo. Guardando al primo trimestre di eventi: sabato subito lo show di Nando Timoteo; mercoledì 19 i laboratori artistici, prove d'esame per i nuovi volti del cabaret, presentano Vincenzo Albano e Silvio Cavallo. Il 27 settembre tocca ad Ale e Franz, all'anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, nomi storici dello spazio. Sul palco con loro ci saranno Alessandro Betti, Gigi e Ross, Maria Di Biase.Il 28 e 29 Sketch in the city delle Scemette: Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Cinzia Marseglia, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno. Le ragazze si raccontano come le colleghe del famoso serial Usa, parlando dei vizi e dei difetti delle donne contemporanee. Uno sguardo a novembre: il 2 arriva Giancarlo Kalabrugovic, il ragazzo di Baggio che non ha paura di far ridere. (P.Pas.)riproduzione riservata ®