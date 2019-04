Tentazione Insigne: pronti 40 milioni

Marco Zorzo

MILANO - L'ultima tentazione del Diavolo si chiama Lorenzo Insigne, andato in rotta di collisione con Carlo Ancelotti. Non sembra più profeta in patria. Tanto che lo scugnizzo sta meditando seriamente di lasciare il Napoli dopo quasi sette anni. Già, sembra proprio la crisi del settimo anno, quella vissuta da Insigne all'ombra del Vesuvio. Sta di fatto che il Milan ci sta pensando seriamente. Intendiamoci, c'è da battere una bella concorrenza, a cominciare dal Chelsea di Sarri (sempre che l'ex tecnico partenopeo resti a Londra) e poi quella dei cugini interisti. Con uno scambio che coinvolgerebbe Lorenzo (a Milano, sponda nerazzurra del Naviglio) e Icardi alla corte del Napoli.

Tuttavia il club rossonero ha pronte le sue carte da giocare. Che sono 40 milioni in cash e Suso come contropartita tecnica. Questo aggiorna radiomercato.

Tanto che Mino Raiola, in Italia in questi gioni per il rinnovo di Kean con la Juve, ha in programma un blitz a Napoli per parlare con i dirigenti azzurri. E trattare la possibile partenza del capitano ormai sedotto e (sembra) abbandonato da Ancelotti. Vedremo l'evoluzione della vicenda.

