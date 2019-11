Tentazione Barça per Skriniar, Sensi e Lautaro Martinez

Alessio Agnelli

MILANO - Skriniar, tutte le big in fila, Barça in testa, nel mirino blaugrana pure Lautaro e Sensi. Tre calibri da 90 dell'Inter di Antonio Conte, punti fermi nei rispettivi reparti in nerazzurro e (quasi) insostituibili per il salentino. Ma tutti e tre nella lista della spesa del Barcellona per giugno e a forte rischio scippo.

In viale Liberazione servirà tutta l'abilità, professionale e diplomatica, di Marotta e Ausilio per respingere il triplice assalto dei catalani. Di Milan Skriniar già si sapeva. Le novità, che disturbano Conte più dello slovacco, sono Lautaro Martinez e Stefano Sensi, in bella mostra nell'incompiuta dell'Inter al Camp Nou e finiti, come Skriniar, nei discorsi di mercato di 3 settimane fa fra Piero Ausilio e il direttore sportivo del Barça, Eric Abidal.

Partito per Barcellona con l'obiettivo (per gennaio, possibilmente in prestito) Vidal, il diesse nerazzurro ha, infatti, incassato un no temporaneo per il cileno (con apertura per Rakitic, agli ultimi posti della lista-Conte per il centrocampo), ma anche tre richieste da brividi per giugno.

Due immediatamente cestinate: quelle per l'ex Sassuolo, cresciuto a pane, Barça e tiki taka, ma fuori mercato (con probabile ritocco dell'ingaggio già in estate) esattamente come El Toro, sponsorizzato da Messi, ma bloccatissimo da Suning. «Lautaro Martinez? È un giocatore completo, che conosciamo - ha chiosato Eric Abidal - penso che si stia esprimendo ad altissimi livelli, ma ad oggi non c'è una priorità». Quella dell'Inter è la trattativa per il rinnovo con gli agenti di Lautaro, in agenda a dicembre, con stipendio (attualmente di 1,5 milioni a stagione) raddoppiato e clausola (di 111 milioni, valida in estate) eliminata nei piani, per ridurre al minimo i rischi. Chi potrebbe essere sacrificato è, invece, Milan Skriniar, con Bastoni e Jan Vertonghen, svincolato dal Tottenham a giugno, a farne le veci.

Ma con il Barça ci sono anche Real e Psg e il prezzo (90 milioni, giustificati dagli 87 di Maguire) è da fuoriserie. Intanto, buone notizie da Alexis Sanchez. «Abbiamo lavorato bene con lui, stiamo rispettando tutte le tappe - ha sottolineato il dottor Volpi -. Nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con il pallone, potrebbe rientrare prima di metà gennaio».

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

