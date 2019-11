Tentata violenza sessuale in un fast food

Ancora una volta la vittima di una violenza sessuale è una giovane turista. La notte tra il 3 e il 4 novembre una 26enne russa è stata palpeggiata e picchiata dall'addetto alle pulizie del McDonald's di via Paolo Sarpi, al quale aveva chiesto aiuto per la connessione internet.

La ragazza era appena arrivata a Milano e aveva bisogno di una rete wi-fi per contattare la persona che l'avrebbe ospitata per quella notte. Ha pensato di chiedere la cortesia all'inserviente del fast food che a quell'ora era già chiuso. L'uomo, un egiziano di 37 anni incensurato, le ha fatto segno di entrare dal retro e una volta dentro le ha offerto del cibo avanzato in cucina. Subito dopo, però, ha provato a baciarla e l'ha palpeggiata. La giovane ha reagito e nella colluttazione è stata colpita con un pugno al volto che le ha rotto il setto nasale. Col volto insanguinato è riuscita a convincere il suo aggressore a lasciarla andare in bagno per pulirsi. L'uomo si è fatto consegnare il cellulare e ha acconsentito, convinto di averla in trappola. Invece la 26enne, guadagnati un paio di metri, è corsa nel salone principale del McDonald's ed è fuggita dalla porta centrale. In strada ha fermato una volante e ha tentato di spiegare agli agenti (parlava solo russo) l'accaduto. I poliziotti l'hanno seguita al fast food e hanno identificato l'egiziano, che intanto aveva lanciato fuori dal locale lo zaino della vittima ma aveva tenuto in tasca il suo cellulare.

La ragazza è stata accompagnata in ospedale (ha avuto 20 giorni di prognosi) e poi in questura, dove ha sporto denuncia grazie a un interprete. Nel pomeriggio del 4 è ritornata in aereo in Russia, mentre il suo aggressore, a causa della flagranza ormai trascorsa, è stato solo denunciato. Grazie alle immagini delle telecamere ora è stato arrestato per violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e per la rapina del cellulare.(S.Gar.)

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

