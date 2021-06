Tenta due rapine armato di pistola finta ma fallisce

Ha tentato due rapine in rapida sequenza, le ha fallite entrambe ed è pure finito a San Vittore. È stato catturato da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Rho un disoccupato di 35 anni che sabato sera, armato di una pistola giocattolo, è andato in cerca di automobilisti da rapinare per le vie di Arese.

Il primo tentativo alle 20,50 in via de Gasperi: ha fermato un'auto con a bordo un 34enne e gli ha puntato contro la pistola (finta) intimandogli di consegnargli il denaro contante, ma ha desistito per il sopraggiungere di altre persone. Dieci minuti dopo ci ha riprovato all'incrocio con via Einaudi. Stesse modalità e stesso esito: la rapina è fallita perché la vittima è fuggita. E nella fuga ha incontrato una pattuglia dell'Arma già allertata dopo la precedente tentata rapina: ha fornito ai militari la descrizione dell'aggressore, che poco dopo è stato rintracciato e arrestato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

