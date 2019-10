Tenta di sfilare la pistola a un vigile per suicidarsi

Ha cercato di suicidarsi ma, quando sono intervenuti gli agenti, li ha aggrediti tentando di disarmarne uno senza riuscirci per la prontezza di una vigilessa che l'ha morso con forza al braccio.

L'uomo, 45 anni, incensurato, era su un cavalcavia autostradale a Rho con l'evidente intento di gettarsi di sotto. Allertati dai residenti, sono arrivati i vigili i carabinieri. Bloccato dall'agente donna e da un carabiniere, anche per via della stazza (pesa oltre 100 chili) quando li aggrediti a calci e pugni li ha messi in seria difficoltà. Vista la scena è quindi intervenuto il secondo vigile, a cui l'uomo ha cercato di sottrarre la pistola dalla fondina, che però non si è aperta grazie alla chiusura di sicurezza. La vigilessa allora lo ha morso facendolo desistere. Infine sono riusciti ad ammanettarlo. È stato portato nell'ospedale di Rho per un Tso.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA