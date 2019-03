Tenta di accoltellare la ex: «Non devi andare in giro»

Troppo indipendente, troppo libera. La sua ex meritava di morire perché lo faceva sentire a disagio con i suoi conoscenti a Rho. Per questo un operaio ecuadoriano di 25 anni ha tentato di uccidere una connazionale di 26 anni con cui ha avuto un figlio due anni fa.

È accaduto mercoledì pomeriggio in via Dante, nell'appartamento della ragazza. I due hanno litigato per l'ennesima volta e l'operaio, accecato dalla gelosia, l'ha aggredita con un coltello da cucina. L'ha spinta a terra davanti al loro bambino, le è salito a cavalcioni puntandole la lama al collo, ha tentato di affondarla nella carne ma la sudamericana è riuscita ad afferrare la lama con la mano, procurandosi un profondo taglio su tre dita della mano destra. Con la forza della disperazione è scappata in strada e ha dato l'allarme fermando dei passanti.

In pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno bloccato per tentato omicidio il suo aggressore, che intanto aveva pulito il coltello nel tentativo di cancellare le prove. Non ha fatto in tempo, però, a lavar via dal pavimento del salotto il sangue perso dalla 26enne. I medici dell'ospedale di Rho hanno giudicato la ferita alla mano guaribile in 12 giorni.(S.Gar.)

