TENNISFederer cadecon Coric ad HalleRoger Federer manca il 99° successo in carriera ed è costretto a restituire a Rafa Nadal il primato in classifica. Il campione svizzero non è infatti riuscito a confermare il titolo del 2017 ad Halle, in Germania, battuto 7-6(7) 3-6 6-2, in due ore e sei minuti, al croato Borna Coric, numero 34 Atp.GIOCHI MEDITERRANEOL'Italia conquistagià 49 medaglieAltra giornata d'oro per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Il nuoto azzurro fa la voce grossa: vinte altre 17 medaglie (6 ori, 6 argenti, 5 bronzi) che confermano la delegazione tricolore in testa al medagliere con 49 medaglie (19 ori, 14 argenti e 16 bronzi). Ieri a spiccare sono le vittorie di Gregorio Paltrinieri, re dei 1500 stile libero, Federico Turrini (400 misti), Fabio Scozzoli e Margherita Panziera (100 rana), della 4x100 sl donne e della 4x200 sl uomini.SUPERBIKEMondiale in Usa:prima gara a ReaJonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha conquistato il settimo successo stagionale nel Mondiale di Superbike in gara 1 a Laguna Seca, battendo, nell'ennesimo confronto dell'anno, il rivale Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati. per il nordirlandese è la terza vittoria a Laguna Seca. Sia Rea che Davies partivano dalla prima fila e fin dai primi giri la gara è stata una questione a due, dopo che il pilota Kawasaki ha passato Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) prima di entrare alla Curva 1. Alle spalle dei due battistrada, si è classificato Alex Lowes (pata Yamaha). Quinto l'italiano Marco Melandri.