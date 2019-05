Tendenza clown acrobazie e risate

Olga Battaglia

Evoluzione contemporanea del clown, che ha smesso di essere solo un pagliaccio con il naso rosso. È diventato artista che sperimenta, osa, contamina e regala magie.

Al via la seconda edizione del festival Tendenza Clown, da domani al 20 maggio nelle due sedi del Teatro Franco Parenti (Bagni Misteriosi compresi, via Pier Lombardo, 14) e dello chapiteau della Scuola di Piccolo Circo (via Messina, 48. Ricco il programma, respiro decisamente internazionale, con parecchie suggestioni tra nouveau cirque e performing arts. Torna il formidabile duo belga Okidok che aggiorna la comicità slapstick per esilaranti performance fisiche con scatole di cartone nel cult Ha Ha Ha, mentre i francesi di 32Novembre si divertono con l'illusionismo in Cloc, dove due impeccabili manager in grigio e ventiquattr'ore sfoderano numeri di nouvelle magie a colpi risate. Evoluzioni aeree in Huitième jour dei La Mob à Sisyphe che trasformano in oggetto comico la paura del vuoto, cabaret e giocoleria in En Éventail dei Five Foot Fingers. Da segnalare, per i bambini, Tintalò Cirkusz dell'ungherese Tintalò Tarsulàs che ha allestito uno chapiteau in miniatura ai Bagni Misteriosi. Il programma su claps.lombardia.it

