Tencredi, ieri e domani «Buffon? Gigi è unico il migliore di sempre»

MILANO - Roberto Tancredi è stato un buonissimo portiere a cavallo degli Anni '60 e 70. Prima dell'arrivo di Dino Zoff, c'era lui a difendere i pali della Juventus (dal 1968 al 1971). A 75 anni è ancora un super appassionato di calcio, soprattutto a tinte bianconere.

Tancredi, che dice della Juve di Sarri?

«Contro l'Inter, ho visto una squadra dominante. Il gol di Higuain è stato qualcosa di incredibile. È superiore a tutte le altre».

È destinata a vincere ancora?

«La Juve è sempre la favorita, a prescindere dal livello degli avversari. Se poi gioca a quei livelli, diventa durissima impensierirla».

Tra l'altro, Buffon è pronto a conquistare il record di presenze in serie A

«È tornato per questo record e se lo merita. A mio avviso, è stato il miglior portiere di sempre e, ancora oggi, dimostra, quando gioca, di saperci fare».

C'è chi dice che Szczesny sia in difficoltà.

«Ultimamente non ha fatto benissimo, è vero, ma resta un signor portiere».

Parlando di portieri, chi le piace di quelli attualmente al top?

«Handanovic, dopo Buffon, è il migliore».

Il futuro, almeno per la Nazionale, si chiama Donnarumma?

«È bravo ma non è ancora un grandissimo. Deve crescere, soprattutto a livello tecnico. Deve migliorare nella reattività di braccia e gambe. In futuro potrà e essere il migliore, oggi non lo è ancora».(F.Pon.)

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

