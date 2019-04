Ten Hag: «Loro favoriti, ma ci proviamo»

Marco Zorzo

TORINO - Non lo dice apertamente, ma in cuor suo ci spera. Eccome. «Sarà una grande sfida. La Juve è favorita, specie dopo l'1-1 ad Amsterdam, Dovremo segnare, superando ancora una volta i nostri limiti».

Così parlò Erik, allenatore dell'Ajax, al secolo ten Hag, alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions contro i bianconeri. «La Juve non è il Real, la cultura calcistica è diversa - aggiunge il condottiero dei Lancieri in conferenza stampa -. Allegri è molto preparato e credo che faranno qualcosa di diverso rispetto alla scorsa settimana, abbiamo controllato il gioco, ma non siamo riusciti a segnare più di un gol. La nostra è una squadra giovane, ma sa giocare con maturità. All'inizio della stagione non avremmo pensato di poter competere con le migliori squadre europee, ma ora abbiamo la consapevolezza di potercela giocare».

Infine il tecnico degli olandesi non scioglie le riserve sulla presenza in campo di Frenkie De Jong. «Non so se potrà essere della partita, valuteremo domani. Dovrà dirci lui se se la sente di giocare o no». Insomma, un po' di sana pretattica non guasta mai, vero?

Intanto, dopo i disordini dell'andata ad Amsterdam, c'è una certa tensione per l'arrivo di 2400 tifosi dell'Ajax. Ieri 54 ultrà olandesi sono stati denunciati perché in possesso di guanti rinforzati, oggetti contundenti, petardi e fumogeni. Per loro è scattata (naturalmente) l'espulsione immediata.

