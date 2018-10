Temporary solo per lei

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaC'è addirittura una performance con spettatori immersi in una piscina dove sperimentare impreviste composizioni sonore. È No island but other connection, uno degli appuntamenti più curiosi del festival Danae che compie vent'anni e celebra confermando il suo spirito eccentrico nell'indagine sul teatro contemporaneo. Ricco il cartellone (da oggi al 4 novembre) che incrocia linguaggi e generazioni.Tributo ai maestri con Raffaella Giordano, carismatica protagonista della renaissance coreografica italiana, che torna a Danae con il solo Celeste, e Danio Manfredini, ospite con il suo classico Al presente. E se il sudafricano Steven Cohen (nella foto), artista totale che scardina le regole della rappresentazione, è in arrivo con Put your heart under your feet... and walk!, sorprendente riflessione sul dolore e sulla perdita, Silvia Rampelli con Euforia propone una radicale riflessione sulla danza. Da non perdere la giovane Annamaria Ajmone con Trigger, creazione site specific per la Sala Napoleonica dell'Accademia di Brera, mentre L'uomo che cammina invita a un'anomala passeggiata per Milano con lo scrittore Antonio Moresco.riproduzione riservata ®