Tempo di Maratona, precettati i vigili

Michela Corna

Vigili precettati domenica per scongiurare il caos nel weekend sportivo di Milano, fra la Maratona e la partita.

I ghisa, ancora in rivolta per l'introduzione del badge elettronico per rilevare le presenze, avevano proclamato lo sciopero dopo il differimento dell'agitazione che era in programma il 24 marzo, giorno della Stramilano. Non in una giornata a caso, perché la città sarà tutto un fermento fra la 19esima edizione della Milano Marathon, che vede la partecipazione di circa 17mila atleti provenienti da tutto il mondo. A seguire, il match tra Inter e Atalanta alle 18. Senza poi trascurare gli ultimi eventi della Milano art week e i primi arrivi dei protagonisti del Salone del Mobile, in scena da martedì 9.

Il prefetto Renato Saccone è stato costretto «alla precettazione di una quota del personale della polizia locale nella misura minima essenziale», per evitare disagi. Il timore era la massiccia adesione allo sciopero che, proclamato dal Sulpm, ha poi visto l'adesione della maggior parte delle sigle sindacali. I vigili annunciano che «non si fermeranno» e rivendicano «il loro diritto a manifestare». La situazione si fa ancora più tesa fra Comune e vigili. «Non molliamo», annuncia Daniele Vincini del Sulpm. «Recupereremo l'agitazione». E con il Salone del Mobile non è da escludere lo sciopero degli straordinari. Intanto, la domenica degli eventi sportivi è salva: tutto pronto per la Milano Marathon con partenza da Porta Venezia alle 9 per poi percorrere 42 chilometri nel centro cittadino. Dal Duomo a Piazza Buonarrotti, quindi zona Fiera, Parco di Trenno per poi tornare verso il centro e sbarcare ancora in corso Venezia. Antipasto del tutto, domani mattina la School Marathon con migliaia di mini-runner delle scuole milanesi. Al Mi.Co. aperto il Milano Running Festival: tre giorni di fiera e villaggio consegna pettorali. Strade chiuse al traffico e 30 linee di tram e bus cambieranno il loro abituale percorso (www.atm.it).

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA