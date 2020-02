«Temo la spensieratezza della Lazio»

Timothy Ormezzano

TORINO - Silenzio, parla Agnelli. Ed è un avvenimento, visto che il presidente della Juventus in genere si espone pubblicamente solo in occasione dell'assemblea degli azionisti bianconeri, delle eliminazioni dalla Champions e a volte del vernissage di Villar Perosa. Intervistato da Radio 24, Andrea Agnelli ha inoculato juventinità nelle vene bianconere, in un giorno in cui la Juve ha chiuso in Borsa a -11.83%, pagando lo scotto del Coronavirus e del recente bilancio in rosso del primo semestre.

«Il bel gioco è sarriano, il voler vincere allegriano? No, chi vuole vincere è juventino. Quello è il nostro dogma». Il primo semestre con Sarri al timone è definito ottimo, ma è impossibile conquistare lo scudetto a febbraio. Specie quando le rivali sono due: «Della Lazio bisogna temere la spensieratezza, quella che invece non ha l'Inter: con l'arrivo di Conte si è caricata l'obbligo di vincere». Dici Conte e pensi al suo burrascoso addio alla Signora («Antonio è una bandiera juventina che ha reputato affascinante la sfida di riportare in alto l'Inter») ma pensi anche al derby d'Italia di domenica, con il rischio di uno Stadium a porte chiuse: «La priorità è la tutela della salute pubblica prosegue Agnelli -. Al momento, comunque, si giocherebbe davanti al pubblico».

Agnelli parla del tecnico passato («l'amicizia con Allegri è intatta, ci siamo rivisti la scorsa settimana») e del tecnico che molti auspicano per il futuro: «Sarebbe un'eresia dire che nessuno pensi a Guardiola, che però è estremamente felice al Manchester City». Infine, un sogno a occhi aperti: «Messi in Italia sarebbe un bene per tutto il nostro calcio e per il riposizionamento della Serie A all'estero».

Oggi intanto la Juve vola a Lione, dove domani (ore 21) giocherà l'andata degli ottavi di Champions. «Entra nel vivo la stagione di chi come noi compete per vincere», sprona Agnelli. Dopo Pjanic i bianconeri hanno recuperato anche Khedira e Higuain, entrambi però destinati alla panchina. «Il Lione è simile all'Ajax avverte De Ligt -, ma noi abbiamo le qualità per vincere la Champions». Il sogno (o l'ossessione?) ricomincia.

