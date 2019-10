TELEFONO E CHAT

Un telefono, una mail, una chat per la messaggistica istantanea. Parte SostieniMi, la nuova help line del Comune dedicata alla lotta alle dipendenze. Obiettivo: intercettare chi vive direttamente o indirettamente questi problemi, ma ancora non viene seguito dagli appositi servizi. «Un'iniziativa che non vuole sovrapporsi ai servizi già presenti, ma aiutare nel primo ascolto e orientamento», spiega l'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti. «Essendo un fenomeno che interessa sempre più giovani e giovanissimi, è inoltre allo studio la realizzazione di profili social del servizio, in modo da riuscire a intercettare chi a questo mondo si è approcciato da poco». Sono già attivi il numero 3351900536 e l'indirizzo mail helplinedipendenze gmail.com. Il telefono è operativo otto ore al giorno, tutti i giorni, su diverse fasce orarie. Garantito l'anonimato. Il servizio è affidato a Ceas (centro ambrosiano di solidarietà) e sarà sperimentale fino a gennaio.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

