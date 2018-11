Telecamere negli asili nido ok dalla commissione Bilancio dalla Regione 900mila euro

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Telecamere negli asili nido, un altro passo avanti. Dopo l'approvazione in commissione Sanità del Pirellone, ieri è arrivato il via libera alla copertura finanziaria del provvedimento da parte della commissione Bilancio.«La legge è finanziata con 900mila euro di fondi regionali» ha spiegato il consigliere Alessandro Corbetta (Lega), relatore del provvedimento. Nel dettaglio: per i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono stati stanziati 300mila euro per il 2019 e 300mila euro per il 2020; per la formazione degli operatori sono stati stanziati 150mila euro per il 2018 e altrettanti per il 2019.Il progetto di legge - il cui obiettivo è tutelare il benessere dei bimbi prevenire i fenomeni di maltrattamenti - prevede l'erogazione di contributi per favorire l'installazione su base volontaria di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, all'interno dei nidi e micronidi. I filmati saranno resi disponibili esclusivamente all'autorità giudiziaria. La votazione finale nell'Aula del Pirellone è prevista per la seduta di martedì 27.(G.Pos.)riproduzione riservata ®