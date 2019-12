Tecnologia, serie tv e dolci milanesi a caccia di regali

Simona Romanò

Natale ricco per i milanesi, che si possono togliere qualche sfizio in più. Tireranno meno la cinghia e non rinunceranno a regali, prelibatezze e addobbi. La possibilità di spesa dei consumatori lombardi e milanese, secondo l'Osservatorio Compass Natale, è infatti superiore rispetto alle altre metropoli: il budget medio è di 356 euro. «Basti dire che gli acquisti di regali crescono, passando dal 4 al 6 per cento rispetto all'anno precedente», spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa delle vie milanesi e presidente di AscoBaires. Secondo le stime di Confcommercio Milano, ogni milanese, spenderà per i regali di Natale il 35% della sua tredicesima: irrinunciabili quelli ai bambini, dai giocattoli ai libri. Ma anche gli adulti troveranno un pacchetto ben accetto.

I regali più gettonati? Dai monopattini agli smartphone, dagli AirPod agli abbonamenti per vedere in tv partite e serie televisive. Il cibo, invece, assorbe ben il 42,2% dei consumi totali di beni del periodo natalizio, con una crescita del 2,5% e una spesa pro-capite di 129 euro. Una tavola davvero imbandita per il pranzo di Natale, con un menù di piatti tradizionali. Quali prelibatezze? Dal paté alle torte al formaggio, dagli arrosti ai tacchini, alla frutta secca. Immancabile il panettone, il re dei dolci, amato in tutte le sue varianti, anche le più sfiziose. Sempre più clienti scelgono quello artigianale, sfornato da pasticceri e fornai, venduto a 18-20 euro al chilo. I milanesi non baderanno, quindi, a spese.

La corsa allo shopping è partita da Sant'Ambrogio, ma s'intensificherà nei prossimi giorni: per i prodotti alimentari freschi, infatti, s'attende la Vigilia. E' boom di ordinazioni nelle gastronomie per acquistare pietanze particolari: dalla galantina di vitello al marbrè. Le specialità che più attirano sono i tacchini farciti, la faraona, le aragoste. E la spesa oscilla con uno scontrino medio di 40-50 euro. Non si resiste ai piaceri del palato. Nella lista degli acquisti è contemplato anche il buon vino.

