Tecnologia per giocare o per scalare l'Everest

Simona RomanòMuseoestate 2018 per giocare e divertirsi con la scienza. E con la matematica, la chimica, la biologia, la tecnologia. Per i bambini più curiosi è ritornata la rassegna nel Museo della Scienza e della Tecnica che quest'anno raddoppia le sue attività con decine di esplosivi laboratori interattivi. Ma non solo: ogni mattina d'estate si può visitare il Sottomarino Toti fingendo così di essere a ventimila leghe sotto i mari. Immerso è un viaggio fantastico dallo spazio alle profondità marine, mentre Dark-Matter permette di esplorare - attraverso scatti di rivelatori spaziali e telescopi - le particelle e la materia oscura, finora mai realmente vista. E ancora: nella kermesse Il mio Pianeta dallo spazio - Fragilità e bellezza si può vedere la Terra con strumentazioni speciali.E per appassionati di montagna una novità: adulti e bambini possono scalare l'Everest con la realtà virtuale (dai 12 anni in su).Appuntamento via San Vittore 21; laboratori tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 14 alle 17, inclusi nel biglietto d'ingresso (7,5/10 euro); fino al 9 settembre. Visita Sottomarino Toti ticket aggiuntivo 8 euro. Il programma completo di tutte le attività sul sito www.museoscienza.org