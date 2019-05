Teatro sul menu, alimento per la mente senza controindicazioni per la salute. In aggiunta, però, anche un menu di pietanze e bevande, per trasformare il Teatro Menotti nella Trattoria Menotti. Questa è l'idea di Emilio Russo, da lui stesso diretta, fino al 16 giugno, per una chiusura di stagione decisamente originale. Il teatro «si svuota di poltrone, quinte, sipari e palco, e il pubblico si accomoda come in una trattoria d'altri tempi, dove può bere, mangiare, partecipare, ma anche solo guardare ed ascoltare». Gli altri tempi di cui parla Russo sono quelli di una Milano che ancora resiste nei cuori e che però è sempre più difficile trovare per strada, dove la globalizzazione sfreccia spesso senza rispettare gli stop. In teatro, invece, la musica cambia.

Si torna alla Milano degli anni Sessanta e alle canzoni di Giorgio Gaber, all'epoca in cui «c'era una città che voleva cambiare, e quel cambiamento avveniva soprattutto nei luoghi di condivisione, scuole, fabbriche, università, ma anche, e forse soprattutto, nei locali dove si tirava mattino, tra un bicchiere di vino, un risotto e un uovo sodo».

Non a caso, il menu proposto alla Trattoria Menotti (catering a cura di Artecucina) è quello della tradizione milanese e lombarda. Via Menotti 11, Orari diversi, 32 euro. (F.Gat.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

