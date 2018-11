Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un uomo agitato da turbe psichiche, recluso in un manicomio dove le sbarre sono innanzitutto cromatiche: tutto è bianco intorno a Vincent Van Gogh, il pittore dei colori accesi e della Natura trionfante. A vestire il ruolo del pittore olandese al Teatro Manzoni da questa sera è Alessandro Preziosi, attore che ama la sfide postegli da grandi personaggi del passato.Da Cristoforo Colombo a Don Giovanni, da Cyrano a Sant'Agostino. «Sono attratto dal figure di uomini che, pur appartenendo al passato, hanno una grande contemporaneità», spiega l'attore. «E di Van Gogh, oltre a tutto questo, amo la sincerità, l'intransigenza, l'onestà». Il testo dello spettacolo è scritto da Stefano Massini. «Leggere il copione è stato come osservare e penetrare l'animo di Van Gogh. Dal manicomio francese di Saint Paul, dove si è recluso volontariamente, l'artista evoca frammenti della propria vita passata e presente e annuncia il proprio futuro. In quello spazio angusto e senza colore, che lui immagina completamente bianco, si concentra tutta la sua vita. Lo si potrebbe definire un thriller psicologico».(F.Gat.)riproduzione riservata ®